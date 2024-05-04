Яков Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Назар Кондратьевич

Мать: Степанида Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Ульяновна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Фоминична

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Фоминична

Смерть
Неизвестно

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