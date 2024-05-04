Яков Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Назар Кондратьевич
Мать: Степанида Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Ульяновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Фоминична
Смерть
Неизвестно