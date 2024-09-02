Назар Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Кондратий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Емельяновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Назарович

Мать ребёнка: Степанида Емельяновна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иуда Назарович

Мать ребёнка: Степанида Емельяновна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Яков Назарович

Мать ребёнка: Степанида Емельяновна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Степан Назарович

Мать ребёнка: Степанида Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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