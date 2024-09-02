Назар Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Кондратий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Назарович
Мать ребёнка: Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иуда Назарович
Мать ребёнка: Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яков Назарович
Мать ребёнка: Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Назарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Степан Назарович
Мать ребёнка: Степанида Емельяновна
Смерть
Неизвестно