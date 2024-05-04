Иуда Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иуда Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Назар Кондратьевич

Мать: Степанида Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Василиса Иудовна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Григорий Иудович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Родион Иудович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Евстрат Иудович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Михаил Иудович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Смерть
Неизвестно

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