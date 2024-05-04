Иуда Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Назар Кондратьевич
Мать: Степанида Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Василиса Иудовна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Григорий Иудович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Родион Иудович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Евстрат Иудович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Михаил Иудович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
Неизвестно