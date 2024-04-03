Половникова Евпраксия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Половникова Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Половникова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Половникова Вера Семёновна
Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1855 ст.
Дочь: Половникова Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1856 ст.
Сын: Половников Потап Семёнович
Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно