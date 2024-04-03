Половникова Евпраксия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Евпраксия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Половникова Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Половникова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Половникова Вера Семёновна

Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1855 ст.

Дочь: Половникова Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1856 ст.

Сын: Половников Потап Семёнович

Отец ребёнка: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Семён Васильевич

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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