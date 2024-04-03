Половников Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловников Семён Васильевич

Половников Семён Васильевич

Место рождения

Симинчи, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Половников Василий Иванович

Мать: Половникова Василисия

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1841 ст.

Жена: не указана

Арти, Артинский, Свердловская область
Евпраксия Стефановна Покровская церковь, Артинского завода, Красноуфимского уездв, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Половникова Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Половникова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Половникова Вера Семёновна

Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1855 ст.

Дочь: Половникова Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1856 ст.

Сын: Половников Потап Семёнович

Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close