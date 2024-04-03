Половников Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1817 ст.
Отец: Половников Василий Иванович
Мать: Половникова Василисия
Бракосочетание
31.01.1841 ст.
Арти, Артинский, Свердловская область
Евпраксия Стефановна Покровская церковь, Артинского завода, Красноуфимского уездв, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Половникова Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Половникова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Половникова Вера Семёновна
Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна
Рождение ребёнка
06.08.1855 ст.
Дочь: Половникова Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна
Рождение ребёнка
03.12.1856 ст.
Сын: Половников Потап Семёнович
Мать ребёнка: Половникова Евпраксия Стефановна
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно