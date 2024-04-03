Половников Потап Семёнович
Место рождения
Дата рождения03.12.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1856 ст.
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Половников Гавриил Потапович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Половников Иван Потапович
Смерть
Неизвестно