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Половников Потап Семёнович

Место рождения

Симинчи, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

03.12.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1856 ст.

Отец: Половников Семён Васильевич

Мать: Половникова Евпраксия Стефановна

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Крещен 6.12.1856 Крестные - Стефан Васильевич Зырянов (крестьягиг из деревни Поползухи) и вдова крестьянская Евфимия Игнатьевна Половникова.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Половников Гавриил Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Половников Иван Потапович

Мать ребёнка: не указана

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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