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Семён

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

1836 г.р.
1842 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Еким

Мать: Агрофена

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Аксинья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Аксинья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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