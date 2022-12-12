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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Еким
1785 г.р.
Мать
Агрофена
1786 г.р.
Жена
Аксинья
1809 г.р.
Дети
Михаил
1836 г.р.
Матрена
1842 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
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Место
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Рождение
1813
Отец:
Еким
Мать:
Агрофена
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1836
Сын:
Михаил
Мать ребёнка:
Аксинья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1842
Дочь:
Матрена
Мать ребёнка:
Аксинья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Аксинья
Смерть
Неизвестно
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