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Аксинья
Аксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Пол
Женский
Отец
Егор
Мать
Не указана
Муж
Семён
1813 г.р.
Дети
Михаил
1836 г.р.
Матрена
1842 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын:
Михаил
Отец ребёнка:
Семён
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1842
Дочь:
Матрена
Отец ребёнка:
Семён
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Семён
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