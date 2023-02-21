Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1836 г.р.
1842 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Семён

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Семён

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён

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