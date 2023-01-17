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Михаил
Михаил
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1836
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Семён
1813 г.р.
Мать
Аксинья
1809 г.р.
Жена
Арина
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Семён
Мать:
Аксинья
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Арина
Смерть
1857
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
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