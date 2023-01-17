Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Семён

Мать: Аксинья

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Смерть
1857
Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
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