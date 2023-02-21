Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина

Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close