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Агрофена
Агрофена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Не указана
Муж
Еким
1785 г.р.
Дети
Семён
1813 г.р.
Елена
1814 г.р.
Матвей
1821 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын:
Семён
Отец ребёнка:
Еким
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1814
Дочь:
Елена
Отец ребёнка:
Еким
Рождение ребёнка
1821
Сын:
Матвей
Отец ребёнка:
Еким
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Еким
Смерть
Неизвестно
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