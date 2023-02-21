Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

1813 г.р.
1814 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Семён

Отец ребёнка: Еким

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Еким

Рождение ребёнка
1821

Сын: Матвей

Отец ребёнка: Еким

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еким

Смерть
Неизвестно
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