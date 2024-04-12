Варнин Карачев Иван Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.01.1847 ст.
Отец: Варнин Зиновий Яковлевич
Мать: Мелания Кирилловна
Крещение
21.01.1847 ст.
Крестные Артемий Матвеев из Глятково и Стефана Екимова жена Агафья Кирриллова.
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
12.01.1875 ст.
Жена: Варнина Анна Григорьевна
Свидетели Терентий Зиновьев и Филипп Дмитриев, Василий Андреев и Андрей Семенов.
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.
Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.02.1877 ст.
Дочь: (Карачева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна
Упоминание
12.02.1877 ст.
Упоминается в метрической книге как Карачев.
Упоминание
14.08.1877 ст.
Крестный отец Максима, сына Василия Григорьева Кряжевого и Натальи Петровой.
Рождение ребёнка
07.07.1878 ст.
Дочь: (Варнина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно