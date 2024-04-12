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Варнин Карачев Иван Зиновьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.01.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1847 ст.

Отец: Варнин Зиновий Яковлевич

Мать: Мелания Кирилловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
21.01.1847 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Артемий Матвеев из Глятково и Стефана Екимова жена Агафья Кирриллова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
12.01.1875 ст.

Жена: Варнина Анна Григорьевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Терентий Зиновьев и Филипп Дмитриев, Василий Андреев и Андрей Семенов.
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.

Сын: Варнин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1877 ст.

Дочь: (Карачева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.02.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в метрической книге как Карачев.
Упоминание
14.08.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Максима, сына Василия Григорьева Кряжевого и Натальи Петровой.
Рождение ребёнка
07.07.1878 ст.

Дочь: (Варнина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Варнина Анна Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Варнин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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