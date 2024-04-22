Мелания Кирилловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823 ст.
Отец: Карачев Кирилл Никитин
Мать: Евдокия Евсеева
Крещение
03.01.1823 ст.
Крестные: Афанасия Гаврилова сын Тарас и умершего Григория Яковлева дочь девица Параскева.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
21.01.1846 ст.
Свидетели Федор Федоров, Федор Гаврилов Шамаев, Афанасий Гаврилов и Михайла Матвеев.
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.
Сын: Варнин Карачев Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.
Дочь: Оброскина Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.09.1858 ст.
Сын: Варнин Карачев Козьма Зиновьевич
Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно