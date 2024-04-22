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Мелания Кирилловна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823 ст.

Отец: Карачев Кирилл Никитин

Мать: Евдокия Евсеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
03.01.1823 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Афанасия Гаврилова сын Тарас и умершего Григория Яковлева дочь девица Параскева.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
21.01.1846 ст.

Муж: Варнин Зиновий Яковлевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федор Федоров, Федор Гаврилов Шамаев, Афанасий Гаврилов и Михайла Матвеев.
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.

Сын: Варнин Карачев Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.

Дочь: Оброскина Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1858 ст.

Сын: Варнин Карачев Козьма Зиновьевич

Отец ребёнка: Варнин Зиновий Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно
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