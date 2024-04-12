Оброскина (Варнина Карачева) Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОброскина (Варнина Карачева) Анна Зиновьевна

Оброскина (Варнина Карачева) Анна Зиновьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.01.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1857 ст.

Отец: Варнин Зиновий Яковлевич

Мать: Мелания Кирилловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
31.01.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Терентий Зиновьев и девица Агафья Афанасьева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
16.02.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евдокии Ивановны Карачевой (племянницы).
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Муж: Оброскин Андрей Пантелеймонович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: крестьяне Андрей и Иван Евдокимовичи Мироновы, Спиридон Федотович, Никифор Мартинианович, все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.

Сын: Оброскин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Оброскин Андрей Пантелеймонович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.