Оброскина (Варнина Карачева) Анна Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.01.1857 ст.
Отец: Варнин Зиновий Яковлевич
Мать: Мелания Кирилловна
Крещение
31.01.1857 ст.
Крестные Терентий Зиновьев и девица Агафья Афанасьева.
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Упоминание
16.02.1877 ст.
Крестная мать Евдокии Ивановны Карачевой (племянницы).
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Свидетели: крестьяне Андрей и Иван Евдокимовичи Мироновы, Спиридон Федотович, Никифор Мартинианович, все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.
Сын: Оброскин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Оброскин Андрей Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно