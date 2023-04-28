Оброскин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884 ст.
Крещение
29.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Афиноген Зиновьевич и девица Агафья Васильевна Оброскина. Все из Леднево. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно