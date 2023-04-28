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Оброскин Андрей Андреевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884 ст.

Отец: Оброскин Андрей Пантелеймонович

Мать: Оброскина Анна Зиновьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
29.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Афиноген Зиновьевич и девица Агафья Васильевна Оброскина. Все из Леднево. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно
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