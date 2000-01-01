Кузнецов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михаил

Кузнецов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Татьяна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close