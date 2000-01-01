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Кузнецов Михаил
Кузнецов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Иван
1899 г.р.
Мать
Кузнецова (Судаченкова) Татьяна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Кузнецов Иван
Мать:
Кузнецова Татьяна
Смерть
1943
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