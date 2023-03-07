Кузнецов Иван
Место рождения
Дата рождения22.02.1899
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1920
Жена: Кузнецова Татьяна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Михаил
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Валентин
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кузнецова Зоя
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Смерть
Около 1947
отравился селёдкой