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Кузнецов Иван

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

22.02.1899

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1920

Жена: Кузнецова Татьяна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Михаил

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Валентин

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кузнецова Зоя

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1947
отравился селёдкой
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