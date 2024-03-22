Кузнецова (Судаченкова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения10.01.1899 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1899 ст.
Отец: Судаченков Егор
Бракосочетание
31.10.1920
Муж: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Михаил
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Валентин
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кузнецова Зоя
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Смерть
Около 1941