Кузнецова (Судаченкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Судаченкова) Татьяна

Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.01.1899 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1899 ст.

Отец: Судаченков Егор

Мать: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1920

Муж: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Валентин

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кузнецова Зоя

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Беломутово, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1941
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