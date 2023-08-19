(Чернякова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Федор
Отец ребёнка: Черняков Евдаким
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Виктор
Отец ребёнка: Черняков Евдаким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева (ЧЕРНЯКОВА) Вера
Отец ребёнка: Черняков Евдаким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плеханова (ЧЕРНЯКОВА) Надежда
Отец ребёнка: Черняков Евдаким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Николай
Отец ребёнка: Черняков Евдаким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняков Евдаким
Смерть
Неизвестно