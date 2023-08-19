(Чернякова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернякова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Федор

Отец ребёнка: Черняков Евдаким

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Виктор

Отец ребёнка: Черняков Евдаким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева (ЧЕРНЯКОВА) Вера

Отец ребёнка: Черняков Евдаким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плеханова (ЧЕРНЯКОВА) Надежда

Отец ребёнка: Черняков Евдаким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Николай

Отец ребёнка: Черняков Евдаким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняков Евдаким

Смерть
Неизвестно

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