Черняков Евдаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняков Евдаким

Черняков Евдаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняков Степан

Мать: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Федор

Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Виктор

Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева (ЧЕРНЯКОВА) Вера

Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плеханова (ЧЕРНЯКОВА) Надежда

Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ЧЕРНЯКОВ Николай

Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чернякова) Фекла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.