Черняков Евдаким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняков Степан
Мать: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Федор
Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Виктор
Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева (ЧЕРНЯКОВА) Вера
Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плеханова (ЧЕРНЯКОВА) Надежда
Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ЧЕРНЯКОВ Николай
Мать ребёнка: (Чернякова) Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Чернякова) Фекла
Смерть
Неизвестно