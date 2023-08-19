Черняков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняков Евдаким

Мать ребёнка: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черняков) Анна

Мать ребёнка: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черняков) Екатерина

Мать ребёнка: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова (Чернякова) Мария

Мать ребёнка: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Черняков) Матрена

Мать ребёнка: Чернякова ?

Рождение ребёнка
15.02.1928

Сын: Черняков Алексей

Мать ребёнка: Чернякова ?

Смерть
Неизвестно

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