Черняков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняков Евдаким
Мать ребёнка: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черняков) Анна
Мать ребёнка: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черняков) Екатерина
Мать ребёнка: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова (Чернякова) Мария
Мать ребёнка: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Черняков) Матрена
Мать ребёнка: Чернякова ?
Рождение ребёнка
15.02.1928
Сын: Черняков Алексей
Мать ребёнка: Чернякова ?
Смерть
Неизвестно