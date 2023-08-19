Чернякова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1928

Сын: Черняков Алексей

Отец ребёнка: Черняков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняков Евдаким

Отец ребёнка: Черняков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Черняков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Черняков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Мария

Отец ребёнка: Черняков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Матрена

Отец ребёнка: Черняков Степан

Смерть
Неизвестно
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