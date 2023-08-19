Чернякова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1928
Сын: Черняков Алексей
Отец ребёнка: Черняков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняков Евдаким
Отец ребёнка: Черняков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Черняков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Черняков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Мария
Отец ребёнка: Черняков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Матрена
Отец ребёнка: Черняков Степан
Смерть
Неизвестно