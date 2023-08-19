Кочурова (Чернякова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова (Чернякова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняков Степан

Мать: Чернякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Владимир

Отец ребёнка: Кочуров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Юрий

Отец ребёнка: Кочуров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева (Кочурова) Тамара

Отец ребёнка: Кочуров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Виктор

Отец ребёнка: Сидоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван

Смерть
Неизвестно

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