Кочурова (Чернякова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняков Степан
Мать: Чернякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Владимир
Отец ребёнка: Кочуров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Юрий
Отец ребёнка: Кочуров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева (Кочурова) Тамара
Отец ребёнка: Кочуров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочуров Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Сидоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Виктор
Отец ребёнка: Сидоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Иван
Смерть
Неизвестно