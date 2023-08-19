Кочуров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Владимир

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Юрий

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Тамара

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Мария

Смерть
Неизвестно
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