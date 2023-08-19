Кочуров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Владимир
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Юрий
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Тамара
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Мария
Смерть
Неизвестно