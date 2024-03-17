Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения04.09.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1823 ст.
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Татьяна Власова
Крещение
04.09.1823 ст.
Бракосочетание
26.10.1841 ст.
Муж: Федор Гаврилов
Восприемник
31.10.1843 ст.
Степанида Родионова
Восприемник
25.08.1846 ст.
Наталья Семенова
Восприемник
16.01.1849 ст.
Ксения Семенова
Смерть
Неизвестно