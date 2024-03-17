Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.09.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1823 ст.

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
04.09.1823 ст.
Бракосочетание
26.10.1841 ст.

Муж: Федор Гаврилов

Восприемник
31.10.1843 ст.
Степанида Родионова
Восприемник
25.08.1846 ст.
Наталья Семенова
Восприемник
16.01.1849 ст.
Ксения Семенова
Смерть
Неизвестно

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