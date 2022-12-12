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Харитонов Филипп Матвеевич

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

11.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Харитонов Матвей Хритонов

Мать: Матрена Сергеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1871

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Харитонов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1876

Сын: Харитонов Николай Филиппов

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Анастасия Филиппова

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Харитонов Сергей Филлипов

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1890

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.04.1910
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: От удушья
Похороны
13.04.1910
приходское кладбище
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