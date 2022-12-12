Харитонов Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти11.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Харитонов Матвей Хритонов
Мать: Матрена Сергеева
Рождение ребёнка
25.07.1871
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
25.04.1876
Сын: Харитонов Николай Филиппов
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Анастасия Филиппова
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
02.07.1886
Сын: Харитонов Сергей Филлипов
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Рождение ребёнка
30.12.1890
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Ефимия Николаева
Смерть
11.04.1910
Причина смерти: От удушья
Похороны
13.04.1910
приходское кладбище