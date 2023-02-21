Матрена Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1842
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
26.08.1843
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мавра Матвеева
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домнина Матвеевна
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Харитонов Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Рождение ребёнка
28.08.1860
Дочь: Васса Матвеева
Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов
Смерть
Неизвестно