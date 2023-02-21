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Матрена Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1842

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1843

Сын: Харитонов Семен Матвеев

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мавра Матвеева

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домнина Матвеевна

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Харитонов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Харитонов Захар Матвеев

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Рождение ребёнка
28.08.1860

Дочь: Васса Матвеева

Отец ребёнка: Харитонов Матвей Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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