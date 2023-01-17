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Харитонов Иван Филиппов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Харитонов Филипп Матвеевич

Мать: Ефимия Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1892

Жена: Ксения Степанова

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Харитонов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1908

Сын: Харитонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Харитонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Смерть
Неизвестно
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