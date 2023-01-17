Харитонов Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Харитонов Филипп Матвеевич
Мать: Ефимия Николаева
Бракосочетание
06.11.1892
Жена: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Харитонов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
24.02.1908
Сын: Харитонов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
13.03.1915
Сын: Харитонов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно