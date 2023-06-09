Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1892
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Харитонов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
24.02.1908
Сын: Харитонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
13.03.1915
Сын: Харитонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно