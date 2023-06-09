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Ксения Степанова

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1892

Муж: Харитонов Иван Филиппов

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Харитонов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1908

Сын: Харитонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Харитонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Филиппов

Смерть
Неизвестно