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Ефимия Николаева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1871

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Харитонов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1876

Сын: Харитонов Николай Филиппов

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Харитонов Сергей Филлипов

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1890

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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