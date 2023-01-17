Ефимия Николаева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1871
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
25.04.1876
Сын: Харитонов Николай Филиппов
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
02.07.1886
Сын: Харитонов Сергей Филлипов
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
30.12.1890
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Матвеевич
Смерть
Неизвестно