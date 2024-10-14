Федора Васильевна или Федоровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Василий Константинович
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Ермил (Еремей) Елисеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Федосия Исаевна
Отец ребёнка: Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анисья Исаевна
Отец ребёнка: Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Морев Никита Исаевич
Отец ребёнка: Исай Никифорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Исаевна
Отец ребёнка: Исай Никифорович
Рождение ребёнка
После 1881
Дочь: Дочь Исаевна
Отец ребёнка: Исай Никифорович
Смерть
Неизвестно