Федора Васильевна или Федоровна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федора Васильевна или Федоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Василий Константинович

Мать: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермил (Еремей) Елисеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Ермил (Еремей) Елисеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Федосия Исаевна

Отец ребёнка: Исай Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анисья Исаевна

Отец ребёнка: Исай Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Морев Никита Исаевич

Отец ребёнка: Исай Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Исаевна

Отец ребёнка: Исай Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1881

Дочь: Дочь Исаевна

Отец ребёнка: Исай Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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