Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федора Васильевна или Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно