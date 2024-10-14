Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Константинович

Василий Константинович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федора Васильевна или Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.