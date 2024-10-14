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Пелагея Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1783

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Константинович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федора Васильевна или Федоровна

Отец ребёнка: Василий Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1783
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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