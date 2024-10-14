Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Константинович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Константинович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федора Васильевна или Федоровна
Отец ребёнка: Василий Константинович
Смерть
До 1783