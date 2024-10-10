Наталья Исаевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Исаевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803

Дата смерти

16.08.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Исай Никифорович

Мать: Федора Васильевна или Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Назарович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кувшинов Артемьев Илларион Степанович

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Курченкова Елена Степановна

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Михаил Степанович

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1841 ст.

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Даниил Степанович

Отец ребёнка: Степан Назарович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.08.1871 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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