Наталья Исаевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти16.08.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Исай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Назарович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кувшинов Артемьев Илларион Степанович
Отец ребёнка: Степан Назарович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Назарович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Курченкова Елена Степановна
Отец ребёнка: Степан Назарович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Михаил Степанович
Отец ребёнка: Степан Назарович
Рождение ребёнка
23.03.1841 ст.
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Назарович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Даниил Степанович
Отец ребёнка: Степан Назарович
Смерть
16.08.1871 ст.