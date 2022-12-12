Владыкина Полина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина Полина Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Владыкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Владыкин Александр Николаевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Сын: Владыкин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Владыкин Александр Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владыкин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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