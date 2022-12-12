Владыкина Полина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Владыкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Владыкин Александр Николаевич
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.12.1926
Сын: Владыкин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Владыкин Александр Николаевич
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно