Владыкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкин Александр Николаевич

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Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Владыкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Владыкина Полина Евсеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Сын: Владыкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Владыкина Полина Евсеевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владыкина Полина Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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