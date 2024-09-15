Шевелина Домника Вахромеевна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевелина Домника Вахромеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Иван Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л Серебрякова, закорюкина
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шевелин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31 об
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шевелин Данило Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31об
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прямицина (Шевелина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 32л
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шевелин Макар Иванович

Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31об
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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