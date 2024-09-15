Шевелина Домника Вахромеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-57л Серебрякова, закорюкина
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич
ГАСО, рев1834, 31 об
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич
ГАСО, рев1834, 31об
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прямицина (Шевелина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич
ГАСО, рев1834, 32л
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шевелин Иван Дмитриевич
ГАСО, рев1834, 31об
Смерть
До 1858