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Шевелин Данило Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шевелин Иван Дмитриевич

Мать: Шевелина Домника Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шевелина) Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-63л
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шевелин Василий Данилович

Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
26.04.1849

Сын: Шевелин Федот Данилович

Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-62об ГАПК, 37-3-174
Смерть
Неизвестно

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