Шевелин Данило Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
ГАСО, рев1834, 31об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шевелина) Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна
ГАСО, 179-1-213-63л
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шевелин Василий Данилович
Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна
ГАСО, 179-1-213-62об
Рождение ребёнка
26.04.1849
Мать ребёнка: Шевелина (Комарова) Настасья Константиновна
ГАСО, 179-1-213-62об ГАПК, 37-3-174
Смерть
Неизвестно