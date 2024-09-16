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Шевелин Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шевелин Иван Дмитриевич

Мать: Шевелина Домника Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шевелин Егор Иванович

Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-47об
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Шевелина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шевелина) Афонасья Ивановна

Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
14.12.1860

Дочь: (Шевелина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,37-4-83
Смерть
Неизвестно

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