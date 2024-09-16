Шевелин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
ГАСО, рев1834, 31 об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна
ГАСО, 179-1-213-47об
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Шевелина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шевелина) Афонасья Ивановна
Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна
ГАСО, 179-1-213-48л
Рождение ребёнка
14.12.1860
Дочь: (Шевелина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шевелина (Солодовникова) Аграфена Макаровна
ГАПК,37-4-83
Смерть
Неизвестно