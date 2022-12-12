Курбатов Гавриил Львович
Место рождения
Дата рождения18.07.1881
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1881
Отец: Курбатов Лев Андреевич
Мать: Курбатова Анна Ивановна
Крещение
20.07.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник сей церкви Василий Маркеллов Рябов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вера Гаврииловна
Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Раиса Гаврииловна
Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена Гаврииловна
Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1931
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика