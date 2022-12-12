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Курбатов Гавриил Львович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.07.1881

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1881

Отец: Курбатов Лев Андреевич

Мать: Курбатова Анна Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
20.07.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник сей церкви Василий Маркеллов Рябов
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вера Гаврииловна

Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Раиса Гаврииловна

Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена Гаврииловна

Мать ребёнка: Курбатова Елизавета Матвеевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Елизавета Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1931
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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