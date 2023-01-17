Курбатова (Подкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Подкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Нижний Армязь, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Подкин Иван Семенович

Мать: не указана

Нижний Армязь, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1880

Муж: Курбатов Лев Андреевич

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульский 2-й гильдии купец Матфей Павлов Баторгин | Поручитель по невесте | Василий Филипов Курочкин
Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Курбатов Гавриил Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Сын: Курбатов Михаил Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Курбатов Василий Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1888

Сын: Курбатов Иван Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Курбатов Петр Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Курбатов Александр Львович

Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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