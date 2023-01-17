Курбатова (Подкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Подкин Иван Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1880
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульский 2-й гильдии купец Матфей Павлов Баторгин | Поручитель по невесте | Василий Филипов Курочкин
Рождение ребёнка
18.07.1881
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.1886
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
?.10.1888
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Курбатов Александр Львович
Отец ребёнка: Курбатов Лев Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно