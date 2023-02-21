Курбатова Елизавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вера Гаврииловна
Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Раиса Гаврииловна
Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена Гаврииловна
Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно