Курбатова Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Елизавета Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вера Гаврииловна

Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Раиса Гаврииловна

Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена Гаврииловна

Отец ребёнка: Курбатов Гавриил Львович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Гавриил Львович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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