Первая Жена Павлова Максима Павловича ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Павлова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
18.02.1796 ст.
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1799 ст.
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1803 ст.
Дочь: (Павлова) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
03.02.1805 ст.
Сын: Павлов Харлампий (Харлам) Максимович
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
04.08.1807 ст.
Дочь: (Павлова) Евдокия (Авдотья) Максимовна
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1810 ст.
Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович
Смерть
До 1816