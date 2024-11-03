Первая Жена Павлова Максима Павловича ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Жена Павлова Максима Павловича ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Павлова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
18.02.1796 ст.

Сын: Павлов Тарас Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1799 ст.

Сын: Павлов Антон Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1803 ст.

Дочь: (Павлова) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
03.02.1805 ст.

Сын: Павлов Харлампий (Харлам) Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Павлов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
04.08.1807 ст.

Дочь: (Павлова) Евдокия (Авдотья) Максимовна

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1810 ст.

Сын: Павлов Ефрем Максимович

Отец ребёнка: Павлов Максим Павлович

Смерть
До 1816

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