Павлов Харлампий (Харлам) Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
04.02.1805 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Павлова) Домна (Домника) Харлампиевна (Харламовна)
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна
Восприемник
19.06.1855 ст.
Марфа Иудовна (Павлова) Митрофанова
Восприемник
19.06.1855 ст.
Иуда Тарасович Павлов
Смерть
Неизвестно