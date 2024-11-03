Павлов Харлампий (Харлам) Максимович 03.02.1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Харлампий (Харлам) Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805 ст.

Отец: Павлов Максим Павлович

Мать: Первая Жена Павлова Максима Павловича ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Екатерина Николаевна

Крещение
04.02.1805 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Павлова) Домна (Домника) Харлампиевна (Харламовна)

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна

Восприемник
19.06.1855 ст.
Марфа Иудовна (Павлова) Митрофанова
Восприемник
19.06.1855 ст.
Иуда Тарасович Павлов
Смерть
Неизвестно

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