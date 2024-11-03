(Павлова) Домна (Домника) Харлампиевна (Харламовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1850 ст.
Сын: Максим Сидорович
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1853 ст.
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1855 ст.
Дочь: Феодосия (Федосья) Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович
Смерть
Неизвестно