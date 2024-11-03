(Павлова) Домна (Домника) Харлампиевна (Харламовна) Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Павлова) Домна (Домника) Харлампиевна (Харламовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Павлов Харлампий (Харлам) Максимович

Мать: Павлова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1850 ст.

Сын: Максим Сидорович

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1853 ст.

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1855 ст.

Дочь: Феодосия (Федосья) Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор (Исидор) Иванович

Смерть
Неизвестно

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