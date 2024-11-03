Павлов Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Жена: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Павлова) Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Павлова) София Андреевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.
Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно