Павлов Андрей Максимович Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Павлов Максим Павлович

Мать: Первая Жена Павлова Максима Павловича ?

Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Жена: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Павлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Павлова) Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Павлова) София Андреевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Павлов Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Павлов Никанор Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.

Сын: Павлов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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