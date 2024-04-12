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Якушенкова Анна Ивановна

Место рождения

Прошково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

07.12.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Прошково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Якушенкова Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Якушенков Иван Максимович

Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Якушенкова Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1942

Сын: Якушенков Николай Максимович

Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушенков Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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