Якушенкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1900 ст.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Якушенкова Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якушенков Иван Максимович
Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Якушенкова Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1942
Сын: Якушенков Николай Максимович
Отец ребёнка: Якушенков Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно