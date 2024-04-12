Якушенков Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения05.02.1892 ст.
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1892 ст.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Якушенкова Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якушенков Иван Максимович
Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Якушенкова Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1942
Сын: Якушенков Николай Максимович
Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушенкова Анна Ивановна
Смерть
1951
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд