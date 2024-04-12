Якушенков Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушенков Максим Иванович

Якушенков Максим Иванович

Место рождения

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

05.02.1892 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Якушенкова Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Якушенков Иван Максимович

Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Якушенкова Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1942

Сын: Якушенков Николай Максимович

Мать ребёнка: Якушенкова Анна Ивановна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушенкова Анна Ивановна

Смерть
1951
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close