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Якушенков Иван Максимович
Якушенков Иван Максимович
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Древо
Место рождения
Кулаково
, Чайкинская волость, Себежский уезд
Дата рождения
1928
Пол
Мужской
Отец
Якушенков Максим Иванович
1892 г.р.
Мать
Якушенкова Анна Ивановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Якушенков Максим Иванович
Мать:
Якушенкова Анна Ивановна
Кулаково
, Чайкинская волость, Себежский уезд
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