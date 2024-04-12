Якушенкова Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушенкова Валентина Максимовна

Место рождения

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Якушенков Максим Иванович

Мать: Якушенкова Анна Ивановна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
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